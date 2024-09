Τεράστια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα του Εργκίν Αταμάν προκειμένου να συναντηθεί με τους φιλάθλους της ομάδας.

Σε ρυθμούς μπασκετικού Παναθηναϊκού AKTOR κινείται η Κύπρος με αφορμή την παρουσία των «πρασίνων» στη Μεγαλόνησο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι τεράστια, κάτι που φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου, όταν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο.

Μάλιστα η «δίψα» των οπαδών του «τριφυλλιού» είναι τόσο μεγάλη που... συνωστίζονται προκειμένου να αποσπάσουν ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία από τα μέλη της αγαπημένης τους ομάδας.

Μάλιστα ο Εργκίν Αταμάν απένειμε και κάλεσμα στους φιλάθλους να βρεθούν στο ξενοδοχείο ώστε να τον γνωρίσουν από κοντά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί... τεράστια ουρά αναμονής για χάρη του Τούρκου προπονητή.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Hundreds of #PAOFans in Cyprus meeting coach Ataman to take photos and autographs ✍🏻#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/93SCX1mChc