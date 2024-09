Μετά το εξαιρετικό του ντεμπούτο, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεσμεύτηκε ότι θα μάθει και τις κινήσει των χεριών για τους πανηγυρισμούς μετά το τέλος των αγώνων.

Ούτε και ο ίδιος ο Τούρκος σέντερ δεν θα περίμενε μια τόσο εντυπωσιακή παρουσία στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με το που πάτησε το πόδι του στο παρκέ για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» έσπευσε να κάνει κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία του στο ματς με την Μπάγερν.

Σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής πρόλαβε να πετύχει 22 πόντους έχοντας 7/8 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/4 βολές και 8 ριμπάουντ.

Αμέσως μετά το τέλος ακολούθησε τους συμπαίκτες του για το... καθιερωμένο τελετουργικό των πανηγυρισμών με τους φιλάθλους και έδειξε ότι ειναι «πρωτάρης» σε αυτό.

«Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Πρέπει ωστόσο να μάθω τις κινήσεις των χεριών» ήταν η... υπόσχεση που έδωσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με χαρακτηριστικό ποστάρισμα.

