Η Μονακό γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης σε φιλικό ματς και στη συνέχεια...έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τον Παναθηναϊκό.

Ελλάς-Γαλλία συμμαχία και σε επίπεδο Παναθηναϊκού-Μονακό; Το σίγουρο είναι ότι οι Μονεγάσκοι είχαν το μυαλό στο να... απολογηθούν στους «πράσινους» μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης σε φιλικό ματς που διεξήχθη στην Ποντεβρέδα και το οποίο κρίθηκε με buzzet beater του Ντεκ.

Ήταν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντζάναν Μούσα που έκανε λόγο ότι η Ρεάλ είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό και ότι θα το αποδείξει φέτος; Πάντως η Μονακό έσπευσε να ζητήσει... συγγνώμη στους πρωταθλητές Ευρώπης μέσω των social media για την ήττα στο φιλικό ματς.

Sorry we couldn’t do it tonight, Panathinaikos 😢



We’ll get them next time… https://t.co/kc7V7Jpv7V pic.twitter.com/SRgCS8s2I9