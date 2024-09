Πρόβα... Euroleague έκαναν Ρεάλ και Μονακό σε φιλικό ματς που διεξήχθη στην Ποντεβρέδα, με τους Μαδριλένους να παίρνουν τη νίκη (77-75) χάρη σε buzzer beater του Γκάμπριελ Ντεκ. Αποβλήθηκε ο Χεζόνια.

Άραγε να είναι σκηνές από τα... προσεχώς; Το σίγουρο είναι ότι το «ορεκτικό» που σέρβιραν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μονακό στο «Torneo EncestaRías» ήταν άκρως... απολαυστικό.

Και σίγουρα άνοιξε για τα καλά την όρεξη αναφορικά με την έναρξη των επίσημων αγώνων στη Euroleague. Στο φιλικό ματς που διεξήχθη στο «Pabellón Municipal de Deportes» της Ποντεβρέδα, οι Μαδριλένοι κατάφεραν να πάρουν στο «μηδέν» τη νίκη ύστερα από buzzer beater τζαμπ σουτ του Γκάμπριελ Ντεκ και παρά την ασφυκτική πίεση του Μαμ Ζαϊτέ.

Βέβαια σε αυτό το ματς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Μάριο Χεζόνια ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ ενώ στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον του ενός διαιτητή της αναμέτρησης. Όμως οι συμπαίκτες του μπήκαν... άμεσα στη μέση και προσπάθησαν να καθησυχάσουν τον Κροάτη ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια πέντε λεπτά πριν από το τέλος και με το σκορ στο 65-61 υπέρ της Ρεάλ.

Η αποβολή του Χεζόνια

Mario Hezonja gets EJECTED in a friendly game against Monaco 😲



pic.twitter.com/DAY3Q7OzxZ