Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρουσίασε το τελικό ρόστερ των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα!

Η «πράσινη» ΚΑΕ παρουσίασε μέσω των social media βίντεο με τους 15 παίκτες οι οποίοι θα συνθέσουν το ρόστερ της ομάδας για τη σεζόν 2024-25.

Όπως ήταν γνωστό ο Τσέντι Όσμαν πήρε το «αγαπημένο» του «16» που χρησιμοποιούσε στο NBA και δη σε Καβαλίερς και Σπερς, ο Λορέντζο Μπράουν «επέλεξε» το «2» που έχει στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν αποχωρίστηκε το «77» που φορούσε σε Χιτ και Τζαζ.

Η αποστολή των «πρασίνων» θα βρίσκεται έως την Παρασκευή στο «Costa Navarino» γιορτάζοντας την περσινή χρονιά με την κατάκτηση της Euroleague και του ελληνικού πρωταθλήματος. Ακολούθως θα επιστρέψει την Παρασκευή (13/9) στην Αθήνα και το Σάββατο θα αναχωρήσει για την Κύπρο προκειμένου να συμμετάσχει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» αντιμετωπίζοντας την Μπάγερν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το βίντεο με το τελικό ρόστερ του Παναθηναϊκού

Here is our final roster for 2024/25 season 💚☘️



Greens, are you ready? 🤜🤛#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/Ir4ZuAgyLG