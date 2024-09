Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τις προπονήσεις στην Κράνισκα Γκόρα και αναχωρεί πλέον για τη Λιουμπλιάνα και τουρνουά της Τσεντεβίτα.

Η δουλειά στα βουνά της Κράνισκα Γκόρα ανήκει στο παρελθόν για τους παίκτες του Παναθηναϊκού! Ύστερα από μια εβδομάδα συνεχόμενων προπονήσεων η αποστολή των «πρασίνων» ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και πλέον η ομάδα ετοιμάζεται για τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας.

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media την οποία συνόδευσε και σχετικό φωτορεπορτάζ, η «πράσινη» ΚΑΕ είπε «αντίο» και «ευχαριστώ» στην Κράνισκα Γκόρα για την φιλοξενία όλες αυτές τις ημέρες. Οι μοναδικοί απόντες οι οποίοι και αναμένεται να ενσωματωθούν τα επόμενα 24ωρα στην αποστολή είναι οι Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Ναν.

Οι Κώστας Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο ακολούθησαν ατομικά προγράμματα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μετέβη την Πέμπτη (5/9) στη Σλοβενία.

First part of the preparation stage is successfully completed ☘️



📍Next stop: Ljubljana



Thank you Kranjska Gora for the great hospitality 🙏🏼



Photo credits: Spontanzo 🤝#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/eLQrT477Kt