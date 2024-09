Ο Εργκίν Αταμάν ενημέρωσε τον κόσμο του τριφυλλιού για το τέλος του πρώτου σταδίου προετοιμασίας, ενώ στάθηκε στην κατάσταση των Σλούκα, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν και όχι μόνο.

Ο Παναθηναϊκός τελείωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του στη Σλοβενία όπως ενημέρωσε και ο Εργκίν Αταμάν μέσω ενός video και προετοιμάζεαι για ταμ φιλικά.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε πως οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιούρτσεβεν θα ενσωματωθούν στην ομάδα μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση των Σλούκα και Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά

«Τελειώσαμε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Κάναμε καλή δουλειά στο βουνό και στην Κράνισκα Γκόρα. Τώρα φυσικά θα πάμε στη Λιουμπλιάνα για δύο φιλικά. Μας λείπουν κάποιοι σημαντικοί παίκτες που θα ενσωματωθούν στην ομάδα στις επόμενες ημέρες, όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Ματίας Λεσόρ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο Κώστας Σλούκας έκανε τη δική του προετοιμασία εδώ, δεν ξεκίνησε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Έσι και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Όλοι οι άλλοι είχαν μια καλή εβδομάδα στην προετοιμασία. Το σύστημά μας είναι ίδιο, οπότε απλά προετοιμαζόμαστε σωματικά και πνευματικά. Έχουμε πολύ χρόνο για να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου».

