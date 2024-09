Παναθηναϊκος: Η 4η μέρα της προετοιμασίας επί σλοβενικού εδάφους (vid)

O Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Σλοβενία ενόψει της νέας σεζόν.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης συνεχίζουν τη σκληρή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Σλοβενία και κάνει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν. Είναι η τέταρτη μέρα της δουλειάς στην Kranjska Gora.

Το τριφύλλι περιμένει στην Αθήνα απόψε την άφιξη του Γιουρτσεβέν και στη συνέχεια θα πάει αμέσως στην Σλοβενία για να ενσωματωθεί στην αποστολή. Στην Σλοβενία θα μεταβούν και οι Ναν και Λεσόρ.

O Παπαπέτρου τόνισε: «Είναι πολύ ωραία πραγματικά και είναι φοβερή εμπειρία να είμαστε εδώ. Περνάμε πολύ ωραία και η ομάδα έχει αρχίσει να "σφίγγει" και να αποκτά χημεία».

«Όλοι δουλεύουν σκληρά. Μου αρέσει πολύ η θέα εδώ. Προσπαθώ να συνηθίσω την ομάδα, να βρω την ισορροπία μου, να προσαρμοστώ στο σύστημα της ομάδας και στον ρυθμό που πρέπει να ακολουθούμε», ήταν τα λόγια του Μπράουν.

Ο Χουάντσο ανέφερε: «Δουλεύουμε πολύ σκληρά, δύο φορές την ημέρα. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά είναι εξαιρετικά. Γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά».

