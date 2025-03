Σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς, η Μπάγερν Μονάχου άλωσε το Παλάου Μπλαουγκράνα επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 101-102 για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Ανησυχία των Ισπανών για τον Τσιμέζι Μέτου.

Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου έδωσαν μια τρομερή επιθετική παράσταση που ωστόσο επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Τσιμέζι Μέτου ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου.

Οι Καταλανοί βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα να συνεχίσουν και να αγκαλιάσουν τη νίκη, όμως δεν ήταν ψύχραιμοι στο τέλος βλέποντας τους Βαυαρούς να φεύγουν με το διπλό με σκορ 101-102 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague, πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα για την είσοδο στην εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Στο 18-13 ανέβηκε η γερμανική ομάδα, με την Μπάρτσα να μένει στο 17-14 και τους Γερμανούς να διατηρούν πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας αφού ντούμπλαραν τις νίκες τους.

Ο ξέφρενος επιθετικός ρυθμός έκανε την εμφάνισή του από νωρίς στο παιχνίδι, με την Μπαρτσελόνα να χτυπά ανελέητα στο ζωγραφιστό και να προσπαθεί να χτίσει ένα προβάδισμα με πρωταγωνιστές τους Ερνανγκόμεθ και Πάρκερ (17-15 στο 6') αλλά την Μπάγερν να απαντά βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια με κύριο δράστη τον Νέιπιερ. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε στο 28-30 υπέρ των Βαυαρών, ενώ αξιοσημείωτη η απόλυτη ευστοχία των Καταλανών από το δίποντο (11/11).

