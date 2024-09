Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ και μερικές ημέρες στη Σλοβενία, πραγματοποιώντας το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν από μερικές ημέρες ταξίδεψε στη Σλοβενία ώστε να πραγματοποιήσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του ενόψει της επερχόμενης νέας σεζόν.

Μάλιστα, το «τριφύλλι» θα συμμετάσχει σε ένα φιλικό τουρνουά, μαζί με την Ολίμπια Λιουμπλιάνας, τη Μπάγερν Μονάχου και την Αναντολού Εφές, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει τη δυνατότητα να βγάλει ορισμένα πρώτα συμπεράσματα.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα βίντεο με πλάνα από τη δεύτερη ημέρα των προπονήσεων, με τους παίκτες να πραγματοποιούν ασκήσεις με βάρη και στη συνέχεια σενάρια εντός παρκέ.

Taking teamwork to the next level..🔛☘️



🗓️ DAY 2: As we’ve turned page to the second day in Slovenia, we focus on getting stronger while working on our chemistry.#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/dDVEOWtuOV