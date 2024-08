Γιαμπουσέλε: «Πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος των Σίξερς, ανυπομονώ να δείξω τι μπορώ να κάνω»

Ο Γιαμπουσέλε έδειξε τη χαρά του που θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς.

Οι Σίξερς ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε την Παρασκευή 30 Αυγούστου, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αποχαιρετά τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ έκανε και δηλώσεις για τη νέα σελίδα της καριέρας του, καταφέρνοντας να επιστρέψει στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

«Γεια σας φίλοι των Σίξερς. Ήθελα να πω ότι ήρθα στο γήπεδο σήμερα και νιώθω τέλεια . Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας και ανυπομονώ να δείξω τι μπορώ να κάνω. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Τα λέμε σύντομα», ήταν τα μήνυμα του Γιαμπουσέλε.

excited to get going! 💪 pic.twitter.com/f5bi9Am3rG