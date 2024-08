Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για τη Σλοβενία και αναμένεται να δώσει συνολικά οκτώ φιλικά, με αυτό που ξεχωρίζει φυσικά να λαμβάνει χώρα στις 21/9 απέναντι στην Παρτίζαν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για τη Σλοβενία το πρωί της Παρασκευής (30/8), ώστε να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Με το πρόγραμμα των οκτώ φιλικών να γίνεται γνωστό και φυσικά να ξεχωρίζει το παιχνίδι στις 21 Σεπτεμβρίου. Εκεί όπου στο πλαίσιο του «Παύλος Γιαννακόπουλος» οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Παρτίζαν στο «Παναθηναϊκό Στάδιο», σε ένα παιχνίδι που οι φίλοι της ομάδας αναμένεται να ζήσουν μοναδικές στιγμές, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί.

Πέραν αυτού, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μακάμπι στο ΔΑΚ Γλυφάδας μία μέρα νωρίτερα, ενώ το φινάλε της προετοιμασίας του θα τον βρει στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη, για τα παιχνίδια απέναντι σε Εφές και Γαλατασαράι.

Τα φιλικά προετοιμασίας του Παναθηναϊκού

