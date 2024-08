Η Μπάγερν Μονάχου θα έχει το μεγαλύτερο μόνιμο glass floor στον κόσμο, το οποίο θα έχει διάσταση 580 τετραγωνικά μέτρα.

Λίγο μετά τα μέσα Αυγούστου η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε ότι το γήπεδο της θα αποκτήσει μόνιμο glass floor, ακριβώς όπως θα κάνει και ο Παναθηναϊκός AKTOR στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ.

Ωστόσο, με νέα τους ενημέρωση οι «Βαυαροί» έκαναν γνωστό πως αυτό που θα εγκατασταθεί στο γήπεδο της Γερμανίας θα είναι το μεγαλύτερο μόνιμα εγκαταστημένο σε όλον τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, η έκτασή του θα έχει διάσταση 580 τετραγωνικά μέτρα. Υπενθυμίζουμε ότι η Μπάγερν είχε χρησιμοποιήσει ξανά glass floor στο BMW Park κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, μόνο όμως στο εναρκτήριο ματς του πρωταθλήματος.

🤯 #BMWPark is even getting the 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃’𝐒 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 permanently installed video glass floor, covering approximately 580 square meters.#BMWPark #EventLocation #Munich || 📷 Eirich pic.twitter.com/TiL0EdyO1f