Μετά τον Παναθηναϊκό και η Μπάγερν Μονάχου θα αποκτήσει μόνιμο glass floor στην έδρα της.

Η EuroLeague αλλάζει. Μαζί της και τα παρκέ. Αν και πλέον, το ξύλινο δάπεδο τείνει να γίνει είδος προς... αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει ότι την επόμενη σεζόν, στο ΟΑΚΑ, θα τοποθετηθεί glass floor, με τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει ήδη.

Μετά τους «πράσινους» και η Μπαγερν Μονάχου ανακοίνωσε τη μόνιμη τοποθέτηση glass floor στο BMW Park. Η γερμανική ομάδα είχε κάνει το εγχείρημα και την περσινή σεζόν, αλλά μόνο για το εναρκτήριο ματς του πρωταθλήματος, καθώς στη συνέχεια επέστρεψε στο παρκέ.

Ωστόσο, η αλλαγή θα είναι μόνιμη.

🚨 The #BMWPark, the home venue of #FCBB, will be the first event location in the world to feature a fully installed LED video sports floor for the upcoming season. This makes BMW Park the world’s first event location with a permanently installed full-LED video sports floor. pic.twitter.com/DGTdQ6fomi