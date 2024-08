Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως τα τελευταία 10 χρόνια έχει βάλει στα ταμία της πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία προέρχονται μέσω των όρων NBA buy-out που έχουν τα συμβόλαια των παικτών.

Σύμφωνα με μία λίστα την οποία δημοσίευσε ο Μάρκο Παγκλιαρίκιο, η Ρεάλ Μαδρίτης μετά και την απόφαση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, την τελευταία δεκαετία θα έχει βγάλει κέρδη τα οποία ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, μόνο από τα NBA buy-out!

Η αρχή έγινε το 2014 με τον Νίκολα Μίροτιτς που πήγε στους Σικάγο Μπουλς με τη ρήτρα να φτάνει τα 2,5 εκατ. ενώ το 2016 ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε φύγει για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 3 εκατομμύρια. Μετά από 2 χρόνια ο Λούκα Ντόντσιτς αποφάσισε να πάει στους Ντάλας Μάβερικς, με τη συνέχεια να είναι γνωστή και τη «Βασίλισσα» να βάζει στα ταμία της ακόμα 2 εκατ. ωστόσο το ποσό ρεκόρ των τελευταίων 10 ετών ήρθε το 2020.

Ο Φακούντο Καμπάτσο πήγε στους Ντένβερ Νάγκετς με 6 εκατ. ενώ την επόμενη σεζόν έφυγαν δύο παίκτες. Συγκεκριμένα ο Γκάμπριελ Ντεκ με τον Ουσμάν Γκαρούμπα που πήγαν στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (1,3 εκατ.) και Χιούστον Ρόκετς (2,5 εκατ.) αντίστοιχα.

Η μεταγραφή του Γιαμπουσέλε στους Φιλαντέλφεια Σίξερς αναμένεται να προσθέσει ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ στους «Μερένχες».

Real Madrid & NBA buyouts, a love story.

Mirotic (2014): 2,5 mln

Rodriguez (2016): 3 mln

Doncic (2018): 2 mln

Campazzo (2020): 6 mln

Deck (2021): 1,3 mln

Garuba (2021): 3 mln

Yabusele (2024): 2,5 mln



