Η Παρί ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάοντο Λο (31χρ., 1.91).

Η Παρί συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση, ενόψει της παρθενικής σεζόν στη EuroLeague. Με τον Γερμανό πλέι μέικερ και παγκόσμιο πρωταθλητή με την Εθνική Γερμανίας, Μάοντο Λο να μπαίνει στις επιλογές της περιφέρειας.

Ο 31χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο και θα συνεχίσει την καριέρα του στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Μπάμπεργκ, Μπάγερν και Άλμπα.

Πέρσι με την Αρμάνι, σε 21 αναμετρήσεις, είχε 7.8 πόντους, 2.7 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ.

