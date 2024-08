Η Μπάγερν ανακοίνωσε ότι επέκτεινε το συμβόλαιο του Κάρσεν Έντουαρντς για τα επόμενα 1+1 χρόνια, κρατώντας στο Μόναχο τον MVP των περσινών τελικών στην Bundesliga.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου αφού οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασία τους με τον 26χρονο Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ (1μ.98) για τα επόμενα 1+1 χρόνια.

Ο Έντουαρντς μετράει 68 συμμετοχές στη EuroLeague την τελευταία διετία με τη Φενέρμπαχτσε και την Μπάγερν Μονάχου, σημειώνοντας 9.7 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ό.

Πέρσι αναδείχτηκε MVP των τελικών στην Bundesliga απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου ενώ ήταν πρώτος σκόρερ της Μπάγερν στα γερμανικά playoffs με 16.9 πόντους μ.ό.

We are kicking off the weekend with some great news: Our Finals MVP @Cboogie_3 has extended his contract with us! 🥳#FCBB #Edwards #Kaderupdate @EuroLeague @Eurohoopsnet @BoilerBall