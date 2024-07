Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας για την επόμενη σεζόν είναι και επίσημα ο πρώην «ερυθρόλευκος» Μπράιαντ Ντάνστον.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ήρθε σε συμφωνία με τον Μπράιαντ Ντάνστον (38 ετών, 2.03 μέτρα) ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο.

Με αυτή την κίνηση οι Λιθουανοί καλύπτουν το κενό του Κεβάριους Χέις ο οποίος μετά από δύο χρόνια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Ζαλγκίρις.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος έχει κατακτήσει την Euroleague δύο φορες, την σεζόν που μας άφησε με την φανέλα της Βίρτους Μπολόνια στα παρκέ της Euroleague, μετρούσε 4.6 πόντους και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 19:17 λεπτά συμμετοχής.

Zalgiris has signed a 1 year contract with the 2x EuroLeague Champion Bryant Dunston! ✍️ pic.twitter.com/UwEhas86le