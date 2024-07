Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την παραμονή του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR και εξηγεί ότι ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη κίνηση που θα μπορούσαν να κάνουν οι «πράσινοι» την οποία και «κέρδισαν» καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ποιος να το έλεγε και ποιος να το(ν) πίστευε. Φαντάζομαι θυμάστε πολύ καλά ποια ήταν τα δεδομένα την τελευταία ημέρα του περασμένου Οκτωβρίου, όταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει τη σπουδαία μεταγραφή του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του σε μια ομάδα TOP επιπέδου στην Euroleague, να διαπρέψει, να πραγματοποιήσει καλά παιχνίδια και να κατακτήσει τίτλους ώστε να προσελκύσει εκ νέου το ενδιαφέρον του NBA. Λίγο πολύ ήταν προδιαγεγραμμένο το μέλλον του στην Ελλάδα και -ουσιαστικά- είχε ημερομηνία λήξης. Άλλωστε ουδέποτε το αρνήθηκε όταν πρωτοπέρασε τον Ατλαντικό για χάρη του Παναθηναϊκού. Ήθελε να κάνει μια πολύ καλή σεζόν ώστε να δοκίμαζε και πάλι τη τύχη του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Εάν εκείνη την περίοδο, μετά τις πρώτες εβδομάδες του Κέντρικ Ναν στην Ελλάδα, υποστήριζε κάποιος ότι τον Μάιο του 2024 ο Αμερικανός γκαρντ θα υπέγραφε διετής επέκταση στον Παναθηναϊκό και ότι στα μέσα Ιουλίου δεν θα του καιγόταν καρφάκι για επιστροφή στο NBA, σίγουρα θα του έβαζαν ζουρλομανδύα. Και εδώ φαίνεται το πόσο πολύ έχει αλλάξει επίπεδο το «τριφύλλι» σε σχέση με (όλα τα) προηγούμενα χρόνια.

Τέτοια αναγνώριση δεν θα είχε ποτέ στο ΝΒΑ

Μπορεί να έτρεμε το φυλλοκάρδι των φίλων του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 2023-24 έχοντας δει την ομάδα τους να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ελλάδας αλλά φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο Ναν το είχε πάρει απόφαση μέσα του. Να φύγει, να πάει που; Σε μια ομάδα του NBA όπου ενδεχομένως να μην είχε την ευκαιρία να κατακτήσει ποτέ έναν τίτλο; Σε μια ομάδα του NBA όπου θα ήταν ένας παίκτης της 15άδας από τη στιγμή που δεν θα είχε τις δάφνες του πρωτοκλασάτου;

Ακόμα και ενεργό ρόλο να είχε και να μην ήταν παίκτης του επτάλεπτου-δεκάλεπτου, αυτή τη λατρεία που βίωσε (και θα συνεχίσει να βιώνει) στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από τους φιλάθλους των «πρασίνων» δεν θα την είχε ποτέ στην Αμερική. Όχι επειδή (ενδεχομένως) δεν θα την άξιζε αλλά στο NBA είναι διαφορετική η κουλτούρα. Και μην νομίζετε ότι δεν τον προσέγγισαν ομάδες ή ότι δεν «έψαξαν» την περίπτωσή του.

Απλά αυτό που έζησε τη φετινή σεζόν και το οποίο ήταν βγαλμένο από το πιο παλαβό μπασκετικό παραμύθι, δεν υπήρχε περίπτωση να το ζήσει στην Αμερική ούτε μία στο εκατομμύριο. Και μιλάω για το συνολικό πακέτο. Εκτός από τη λατρεία των φιλάθλων, εκτός από τα αποτελέσματα, εκτός από τους τίτλους, ο Κέντρικ Ναν είναι το σημείο αναφοράς της Euroleague.

Στην τελική σε ποιον παίκτη δεν αρέσει να έχει στραμμένα τα φώτα πάνω του; Σε ποιον δεν αρέσει να μιλούν όλοι για εκείνον με τα καλύτερα λόγια; Σε ποιον δεν αρέσει να γνωρίζει την αποθέωση και την ΚΑΘΟΛΙΚΗ αποδοχή για τις ικανότητές του. Άλλοι είναι πιο ταπεινοί και δεν το δείχνουν, άλλοι είναι πιο εκδηλωτικοί, άλλοι πιο συνεσταλμένοι και άλλοι «ξεκλειδώνουν» μέρα με την ημέρα. Θεωρώ ότι σε αυτήν την κατηγορία υπάγεται ο Ναν ο οποίος σπανίως «έσκαγε» κάποιο χαμόγελο τις πρώτες του εβδομάδες στον Παναθηναϊκό και έκλεισε τη χρονιά να μπαίνει στο παρκέ, να ξεσηκώνει τον κόσμο και στο φινάλε να χαμογελάει διάπλατα ακόμα και... φαφούτης!

It's all about respect

Θέλω να πω ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο σ' έναν αθλητή. Ακόμα και αν αυτός ο αθλητής είναι τεράστιας κλάσης. Άλλωστε πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Αναγνωρίζει κάποια πράγματα που γίνονται ώστε να είναι εκείνος καλά μαζί με την οικογένειά του.

Και αν μη τι άλλο συνολικά ο οργανισμός του Παναθηναϊκού τον έκανε να νιώσει σαν το σπίτι του. Και να σας πω και κάτι; Θεωρώ ότι η παραμονή του στους «πράσινους» είχε «κλειδώσει» από τις 8 Μαΐου 2024 όταν και έβαζε τη «τζίφρα» του στο νέο συμβόλαιο έως το 2026. Για ποιον λόγο να υπέγραφε επέκταση εάν είχε ακόμα στο μυαλό του την επιστροφή στο NBA;

Ίσως να μην την είχε καθόλου. Ούτε τότε. Ούτε τώρα. Και ήταν κάτι που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και αν υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του Ναν το NBA, οι «πράσινοι» θαρρώ το «έσβησαν» μονομιάς όταν δέχθηκαν να υπάρχει όρος για NBA out. Σεβάστηκαν τον παίκτη τους. Και ο παίκτης σεβάστηκε την ομάδα του. Δούναι και λαβείν. Και ίσως από εκείνη την υπογραφή να γνώριζαν πολύ καλά και οι δύο πλευρές ότι θα συνεχίσουν να πορεύονται παρέα: «It's all about respect» που λένε και στην Αμερική.

Από εκεί και πέρα το μεγάλο κέρδος του Παναθηναϊκού είναι το αγωνιστικό. Διατήρησε στο ρόστερ του τον (κατά τη προσωπική μου άποψη) καλύτερο σκόρερ της Ευρώπης και έναν από τους καλύτερους παίκτες (αν όχι τον καλύτερο) στην Euroleague. Και το κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο εάν αναλογιστεί κάποιος ότι τα κατορθώματα του Κέντρικ Ναν ήταν απόρροια «μηδενικής» εμπειρίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Μόνο καλύτερος μπορεί να παρουσιαστεί τη νέα σεζόν

Όσο περνούσαν οι μήνες ο Αμερικανός παρουσιαζόταν ολοένα και (πολύ) καλύτερος και αν μη τι άλλο το διάστημα της προσαρμογής του ήταν πολύ πιο σύντομο και από τον πλέον αισιόδοξο άνθρωπο στις τάξεις της ομάδας. Ενδεχομένως και του ίδιου του Αταμάν.

Η λογική λέει ότι έχοντας ο Ναν μια «γεμάτη» σεζόν στις πλάτες του στην Euroleague, μόνο καλύτερος μπορεί να παρουσιαστεί ή στην χειρότερη ο ίδιος παίκτης που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου και του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχοντας συμπεριληφθεί, μάλιστα, και στις καλύτερες πεντάδες των δύο διοργανώσεων!

Μάλιστα φέτος η τετράδα στα γκαρντ ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την έλευση του Λορέντζο Μπράουν, ένας παίκτης ο οποίος λίγο έλειψε να κάνει... σχεδόν μόνος τη ζημιά στη νυν ομάδα του κατά τη διάρκεια των προηγούμενων play off στην Euroleague. Κάτι που θα τον αποφορτίσει και συνάμα θα τον απελευθερώσει ώστε να παρουσιαστεί ακόμα πιο αποτελεσματικός τη νέα σεζόν. Και φυσικά η τετράδα μπορεί να θεωρηθεί και πεντάδα καθώς εκτός των Μπράουν, Ναν, Γκραντ, Σλούκα, υπάρχει και ο Γκριγκόνις ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό Προολυμπιακό τουρνουά. Για τα της ομάδας έχουμε καιρό να τα λέμε.

Στα δικά μου μάτια η παραμονή του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό ισοδυναμεί με την καλύτερη (και μάλιστα μακράν της δεύτερης) μεταγραφή στην Euroleague. Γιατί από διαφορετική βάση θα ξεκινούσαν οι «πράσινοι» τη σεζόν χωρίς τον Ναν στο ρόστερ (ακόμα και αν είχε αποκτηθεί άλλος παικταράς) για την υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησαν πριν από δύο μήνες στο Βερολίνο και από διαφορετική βάση θα ξεκινήσουν τώρα...