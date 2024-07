Το τουρνουά που θα γινόταν στο Ντουμπάι τον Σεπτέμβριο και θα αγωνιζόταν μεταξύ άλλων και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ακυρώθηκε καθώς οι ομάδες της Euroleague δεν ζήτησαν άδεια να παίξουν εκτός Ευρώπης.

Σύμφωνα με την TeleSport.rs, ο Παναθηναϊκός AKTOR, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί δεν ζήτησαν άδεια από την Euroleague ώστε να αγωνιστούν εκτός Ευρώπης, κάτι το οποίο ήταν βασική προϋπόθεση ώστε να γίνει το τουρνουά στο Ντουμπάι.

Η νεοσύστατη ομάδα, η οποία θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στην ΑΒΑ Liga, θα υποδεχόταν τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες σε μία διοργάνωση που θα διαρκούσε από τις 10 μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο κάτι τέτοιο τελικά φαίνεται πως δεν θα συμβεί τελικά.

Το «τριφύλλι» την περασμένη σεζόν κατέκτησε την κορυφή της Euroleague ενώ έχει ήδη αρχίσει τη διαμόρφωση του «εδάφους» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

🚨 BREAKING: The EuroLeague has canceled the tournament in Dubai! 🤔



According to our sources, the EuroLeague has canceled the tournament in Dubai, which was scheduled to take place on September 10th and 11th. The tournament was set to include the hosts, Real Madrid, Paris, and… pic.twitter.com/h9eoTAz1xZ