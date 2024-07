Μετά τον Τζέριαν Γκραντ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα και τη παραμονή του Μάριους Γκριγκόνις για άλλα τρία χρόνια!

Ο Λιθουανός γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για άλλα τρία χρόνια, κάτι που είχε γίνει γνωστό από τα μέσα της σεζόν, όταν και είχε συμφωνήσει με τους «πράσινους» για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του.

Μία ημέρα μετά την είδηση για την παραμονή του Τζέριαν Γκραντ έως και το 2026, η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε και την επέκταση του Μάριους Γκριγκόνις έως το 2027.

«Σημαίνει πολλά. Σημαίνει κατά βάση πως το κλαμπ μου έδειξε σεβασμό για τη δουλειά που κάνω στην ομάδα, πράγμα πολύ σημαντικό για εμένα. Παράλληλα, είναι κάτι που δίνει σταθερότητα και ευτυχία στην οικογένειά μου. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι στην Αθήνα σε ένα σπουδαίο κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός και χαιρόμαστε που θα είμαστε για χρόνια εδώ» ήταν τα πρώτα λόγια του Λιθουανού γκαρντ.



Για το αν περίμενε όλες τις επιτυχίες των πρασίνων: «Μετά από αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν σαφώς και περίμενα μια καλύτερη σεζόν σε σχέση με την προηγούμενη, αλλά όχι και να τα πάρουμε όλα στην πρώτη μας χρονιά ως μια νέα ομάδα. Γράψαμε ιστορία που θα μείνει για πάντα γραμμένη στο μυαλό του κόσμου.»



Για τους στόχους της επόμενης χρονιάς: «Οι στόχοι νομίζω ότι είναι ξεκάθαροι: να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης και να είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, τουλάχιστον».

Για το μήνυμα στους φίλους της ομάδας: «Να ξεκουραστείτε όσο το δυνατόν περισσότερο το καλοκαίρι που δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις γιατί θα πάμε και πάλι δυνατά την επόμενη σεζόν».

Read what Marius Grigonis stated about his commitment to Panathinaikos BC AKTOR ☘️



🗣️“The respect that the team showed me, means a lot. I’m happy to be staying here for years”#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/teheSXWbGv