Ο Όγκνιεν Ντόρμπιτς και ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται πως θα ακολουθήσουν ξανά κοινή πορεία.

Ο Ερυθρός Αστέρας σύμφωνα με δημοσίευμα της «TeleSport.rs» φαίνεται πως έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σέρβο Όγκνιεν Ντόρμπιτς (29 χρονών, 2.00 μέτρα) ο οποίος μετά από ένα χρόνο ως παίκτης της Βίρτους Μπολόνια πλησιάζει στην επιστροφή του στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Σημειώνεται πως ο Ντόρμπιτς αγωνίστηκε με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα από το 2016 μέχρι και το 2023 με την οποία πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις.

Ο Ντόμπριτς την σεζόν 2023-2024 στα παρκέ της Euroleague είχε 4.7 πόντους και 1.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 13:21 λεπτά συμμετοχής με την φανέλα της ιταλικής ομάδας.

🚨BREAKING: Negotiations in the hote were successful! 💥



Ognjen Dobrić is returning to Crvena zvezda after a year, having agreed to a new deal! 🔴⚪



For more details, visit our website and download the app! 👀 pic.twitter.com/QXOO8RLka4