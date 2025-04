Στον διάλογο που είχε ο Γιαννακόπουλος με τον Λεσόρ, μετά το τέλος του αγώνα, τον ρώτησε για το τραυματισμένο του πόδι.

Ο τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό και όλοι οι φίλοι του «τριφυλλιού» αναρωτιούνται πότε θα είναι σε θέση να προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του. Μεταξύ αυτών είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως φάνηκε μετά το τέλος του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, την Παρασκευή το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Η ολοκλήρωση της παράτασης που βρήκε νικητές τους «πράσινους», σηματατοδότησε την έναρξη των καθιερωμένων πανηγυρισμών, στους οποίους συμμετείχε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, ο οποίος παρακολούθησε τα τελευταία λεπτά δίπλα από το παρκέ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπολους χαιρέτησε τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Γιάννη Σφαιρόπουλο, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες για τη νίκη και σε κάποια φάση έπεσε πάνω στον Ματίας Λεσόρ.

Αμέσως το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να δείξει το τραυματισμένο πόδι του Γάλλου και με την χαρακτηριστική κίνηση των χεριών να τον ρωτήσει «γίνεται;», δείχνοντας και αυτός την αγωνία του για το πότε θα μπορεί να αγωνιστεί ξανά.

Ο 29χρονος σέντερ του έδωσε το χέρι του και κάτι του απάντησε χαμογελόντας, με τους δύο να κατευθύνονται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών, μπροστά από το «πέταλο» της Θύρας 13, προκειμένου να λάβουν και εκείνοι μέρος στο... τελετουργικό.

