Η Euroleague δημοσίευσε τις 10 καλύτερες φάσεις της περσινής σεζόν με το ελληνικό στοιχείο να είναι έντονο.

Η Euroleague γνωστοποίησε τις 10 καλύτερες φάσεις που ξεχώρισαν την σεζόν 2023-2024, με τις Ελληνικές ομάδες να πρωταγωνιστούν.

Συγκεκριμένα, στην θέση νούμερο 10 βρίσκεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με το μεγαλοπρεπές κόψιμο στο παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην θέση νούμερο 8 ο Μάριους Γκριγκόνις με το buzzer beater τρίποντο με το οποίο έδωσε την νίκη στο «τριφύλλι» επί της Μονακό και στην θέση νούμερο 4 το κάρφωμα του Ματίας Λεσόρ μετά από ασίστ του Λούκα Βιλντόζα. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού, το «stop» του Μόουζες Ράιτ στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα κατακτά την 5η θέση.

Τέλος στην πρώτη θέση βρίσκεται η εξαιρετική συνεργασία των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης η οποία κατέληξε σε κάρφωμα του Βενσάν Πουαριέ από την ασίστ του Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

The best of the BEST 🥶



Check out the TOP 10 plays Plays from the 2023-2024 Season!



'Top plays of the season' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/0VGrylFEM9