Ο Μίκολας Αλέκνα έγινε ο πρώτος αθλητής με βολή πάνω από τα 75 μέτρα στη δισκοβολία, με τον Λιθουανό να πετυχαίνει δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ σε μίτινγκ στην Οκλαχόμα.

Ο Μίκολας Αλέκνα άρχισε την αγωνιστική περίοδο πετυχαίνοντας δύο φορές παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία στον ίδιο αγώνα. Ο 22χρονος Λιθουανός στη διάρκεια του Throws Series World Invitational στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, βελτίωσε δύο φορές το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, σε έναν ιστορικό αγώνα για τη δισκοβολία, καθώς έγινε ο πρώτος αθλητής που ξεπερνά τα 75 μέτρα!

Ο Αλέκνα στην 1η βολή σημείωσε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ με 74,89μ., βελτιώνοντας τα 74,35μ. που είχε ρίξει πέρυσι στις 14 Απριλίου και στον ίδιο αγώνα.

Τα πολύ καλύτερα ήρθαν στην 4η βολή, που μετρήθηκε στα 75,56μ., που πολύ απλά σημαίνει πως σε βελτίωσε το περσινό παγκόσμιο ρεκόρ κατά ένα μέτρο και 21 εκατοστά! Ο Μίκολας Αλέκα είναι γιος του σπουδαίου δις ολυμπιοίκη του αγωνίσματος Βιργίλιους, που με 73,78μ. πετύχαινε πριν από 25 χρόνια τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

The first man ever to throw the Discus over 75 metres!!



Mykolas Alekna 🇱🇹 - 75.56m World Record.pic.twitter.com/aHS2iwTsCE