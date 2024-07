Ο Εργκίν Αταμάν άνοιξε λογαριασμό στο Instagram όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Στον κόσμο του Instagram μπήκε και ο Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε πως ο προπονητής του άνοιξε λογαριασμό στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το μοιράστηκε με τον κόσμο του μέσω ενός video. Στην πρώτη του σεζόν οδήγησε το τριφύλλι στην κατάκτηση της Euroleague και του ελληνικού πρωταθλήματος.

BREAKING NEWS



Ergin Ataman, has joined Instagram!



We're thrilled to announce that our coach created an official account, so that you are able to follow him on the digital world as well



