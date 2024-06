Γερμανοί δημοσιογράφοι συνδέουν τον Σπανούλη με την Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου αναζητεί προπονητή και δύο Γερμανοί δημοσιογράφοι αναφέρουν τον Βασίλη Σπανούλη ως πιθανό διάδοχο του Πάμπλο Λάσο.

Το ντόμινο που προκάλεσε η αποχώρηση του Πάμπλο Λάσο από την Μπάγερν και η ανακοίνωση της συμφωνίας με την Μπασκόνια, σημαίνει ότι μία ομάδα παραμένει δίχως προπονητή στη EuroLeague. Και αυτή είναι η Μπάγερν.

Σχεδόν άμεσα, δύο Γερμανοί δημοσιογράφοι με έδρα το Μόναχο, οι Ρούπερτ Φάμπιγκ και Ρόμπερτ Χέουζελ, ανέφεραν ότι έχει υπάρξει επαφή μεταξύ της Μπάγερν και του Βασίλη Σπανούλη, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση.

Το δεδομένο είναι πως ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο της Εθνικής και μπροστά του, όπως και σε όλους τους διεθνείς, υπάρχει η πρόκληση του Προολυμπιακου τουρνουά.

