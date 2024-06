Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γιαμ Μαντάρ, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας.

Ο Γιαμ Μαντάρ και η Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσουν σε χωριστούς δρόμους, με την τουρκική ομάδα να εξακολουθεί στο ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ της.

Ο Ισραηλινός γκαρντ είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2024-2025, συν μία προοπτική για έναν ακόμα χρόνο, ωστόσο αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί άμεσα η συνεργασία τους.

Για τον Μαντάρ φαίνεται να ενδιαφέρονται οι Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου.

Στη φετινή EuroLeague μέτρησε 4.1 πόντους, 1.2 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 13.5 λεπτά παραμονής στο παρκέ.

Thank you for everything, Yam! 💛💙 pic.twitter.com/mswQZTAR4G