Ιμπάκα: «Δεν υπέγραψα στη Ρεάλ, έχω προτάσεις από άλλες ομάδες»!

Ο Σερτζ Ιμπάκα διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία των τελευταίων ημερών που τον έχει συνδέσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και παραδέχτηκε ότι έχει προτάσεις από άλλες ομάδες.

Η Μπάγερν Μονάχου έκλεισε τη σεζόν 2023/24 ως πρωταθλήτρια στη Γερμανία και πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με το μέλλον του Σερτζ Ιμπάκα.

Ο 34χρονος σέντερ, πρωταθλητής ΝΒΑ το 2019 με τους Τορόντο Ράπτορς, μέτρησε φέτος 12.6 πόντους και 6.8 ριμπάουντ σε 28 αγώνες στη EuroLeague με τους Βαυαρούς ενώ η περίπτωσή του συνδέθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ίδιος πάντως έσπευσε να διαψεύσει τη φημολογία: «Όχι! Δεν έχω υπογράψει. Είναι απογοητευτικό ότι αυτές οι φήμες προέκυψαν ενώ ακόμη έπαιζα στα play off. Δεν μου άρεσε όλο αυτό. Φαίνεται πως έτσι δουλεύει το πράγμα στην Ευρώπη».

Και πρόσθεσε: «Έχω προτάσεις από άλλες ομάδες όμως δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θέλω να κλείνω όλες τις ανοιχτές υποθέσεις μου και μετά να παίρνω τις αποφάσεις μου».

