Ζούμπατς: «Θα επέλεγα να παίξω στον Παναθηναϊκό ή στη Φενέρμπαχτσε» (vid)

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς σε πρόσφατη συνέντευξή του, δήλωσε ότι θα ήθελε να παίξει στον Παναθηναϊκό ή στη Φενέρμπαχτσε ενώ θα ήθελε να νιώσει την ατμόσφαιρα του Βελιγραδίου.

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια έναν από τους σταθερούς εκπροσώπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο πρωτάθλημα του NBA, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στην αντίπερα όχθη το 2016 με τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά από 3 σεζόν σε ομάδες της Βοσνίας και της Σερβίας.

Από το 2019, ο 27χρονος σέντερ βρίσκεται στην έτερη ομάδα του L.A., τους Κλίπερς όπου φέτος μετρούσε κατά μέσο όρο από 16,2 πόντους με 9,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 32 λεπτά εντός παρκέ στα Play Offs.

Ο Ζούμπατς σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στο BasketNews και ανάμεσα στις ερωτήσεις που κλίθηκε να απαντήσει, ήταν σε ποία ευρωπαϊκή ομάδα θα επέλεγε να παίξει έστω μία φορά. Ο ίδιος απάντησε τον Παναθηναϊκό ή τη Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα υποστήριξε επίσης ότι θα ήθελε να ζήσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι στο Βελιγράδι.

If Ivica Zubac had the chance to taste the EuroLeague, he would choose Panathinaikos or Fenerbahce to play for and Belgrade as the Final Four host 🤩 pic.twitter.com/ldZP2NAopQ