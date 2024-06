Βούιτσιτς: «Η Euroleague έδωσε στον Παναθηναϊκό για 4 ματς τους ίδιους διαιτητές»

Ο Νίκολα Βούιτσιτς μίλησε για την πίεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός σε όλους μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στα Play Off.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της Euroleague για έβδομη φορά στην ιστορία του νικώντας στο Final Four του Βερολίνου τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ Μαδρίτης διαδοχικά.

Για να φτάσει όμως το «τριφύλλι» στη Γερμανία, έπρεπε να περάσει το δύσκολο εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ στα Play Off όπου παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ισραηλινή ομάδα μέσα στη σεζόν, ώθησε τη σειρά στο Game 5 όπου τελικά επικράτησαν οι πράσινοι.

Ο άλλοτε general manager της ομάδας από την πρωτεύουσα του Ισραήλ και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νίκολα Βούιτσιτς, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο BasketNews μίλησε για αυτή την ιστορική σειρά ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι ενώ υποστήριξε ότι το «τριφύλλι» ασκούσε πίεση ακόμα και στην Euroleague.

«Τους νικήσαμε εκεί και μετά άρχισαν να τους πιέζουν όλους, τους διαιτητές, τους φιλάθλους, την Euroleague. Ακόμα και η Euroleague μπερδεύτηκε και τους έδωσε τους ίδιους διαιτητές για 4 αγώνες».

Nikola Vujcic believes PAO pressured the EuroLeague during the playoff series against Maccabi 🗣️ pic.twitter.com/UUmByN787V