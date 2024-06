Ο Χεζόνια αποχαιρέτησε τον Δερμάνη: «Ο ορισμός του Παναθηναϊκού, η ψυχή του ΟΑΚΑ, σ' αγαπώ αφεντικό μου»!

Ο Μάριο Χεζόνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Πάρη Δερμάνη με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Twitter.

Ο Μάριο Χεζόνια αποχαιρέτησε τον Πάρη Δερμάνη, τον επί σειρά ετών φροντιστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, δίνοντας σκληρή μάχη τις τελευταίες εβδομάδες μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη στο Βελιγράδι.

«Ο ορισμός του Παναθηναϊκού, η ψυχή του ΟΑΚΑ... Σ' αγαπώ αφεντικό μου. Θα μου λείψεις πραγματικά. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου» ήταν το μήνυμα του Κροάτη φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας repost το tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

The definition of Panathinaikos, the soul of OAKA.. Σ'αγαπώ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ I will truly miss you.. Rest in peace my friend… https://t.co/Lrbif6iHCA