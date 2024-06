Η Ένωση Παικτών της Euroleague ψήφισε τον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού ως τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν της Euroleague, κατακτώντας το τρόπαιο για έβδομη φορά στην ιστορία τους, αντιμετωπίζοντας μάλιστα στον τελικό την περυσινή πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα από τα πολλά νέα πρόσωπα στο «Τριφύλλι» της χρονιάς, ήταν ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος πραγματοποίησε την παρθενική του αγωνιστική περίοδο στη διοργάνωση. Ο Αμερικάνος γκαρντ ήταν από τα «βασικότερα γρανάζια» στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατά μέσο όρο από 16 πόντους με 3 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ σε 27:27 λεπτά εντός παρκέ.

Η Ένωση Παικτών της Euroleague τον επιβράβευσε για τις επιδόσεις του, ανακηρύσσοντας τον ως τον κορυφαίο πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST NEWCOMER” goes to Kendrick Nunn @nunnbetter_ 🙌



🔎 Best performing individual who played his first season in EuroLeague.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/MyEoi84Hmd