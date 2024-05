Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Euroleague για τη σεζόν 2023-24.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ύστερα από μερικά πολύ δύσκολα χρόνια στην Euroleague, κατάφερε να επιβληθεί της περυσινής τροπαιούχου Ρεάλ Μαδρίτης με 95-80 και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή της διοργάνωσης για τη σεζόν 2023-24.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας συνεχάρη τους «πράσινους» για την κατάκτηση του έβδομου τίτλου EuroLeague. «Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής της Ευρώπης! Συγχαρητήρια στους φίλους μας από τον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του έβδομου τίτλου EuroLeague στην ιστορία του συλλόγου!» ήταν το μήνυμα της ρωσικής ομάδας.

