Η σκληρή δουλειά για τον πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό, έχει ήδη ξεκινήσει στη Σλοβενία. Εκεί όπου βρίσκονται από το μεσημέρι της Παρασκευής (30/8) οι «πράσινοι».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στη Σλοβενία, όπου έχει ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την πρώτη τους ημέρα προπονήσεων, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Καθώς θυμίζουμε πως ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει... δικαιολογημένη απουσία, αφού πήρε άδεια για να παρευρεθεί στον γάμο του Γιάννη, ενώ και οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ αναμένονται τις ερχόμενες ημέρες.

Φυσικά στη Σλοβενία βρίσκεται και το ένα εκ των δύο αποκτημάτων του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για τον Λορέντζο Μπράουν που μπήκε εξ αρχής στη δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες, ενώ οι «πράσινοι» αναμένουν και τη δεύτερη μεταγραφή τους αυτό το καλοκαίρι, τον Ομέρ Γιουρτσεβέν που ανακοινώθηκε από την Παρασκευή.

Locked in for the next days in Slovenia! 🫡🇸🇮



🗓️ DAY 1: We've kicked off our preseason with high-energy training, setting the pace for the road ahead!



Keep your eyes on us, this is just the beginning! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic pic.twitter.com/v1aUqmrpYW