Το βίντεο της EuroLeague με τον Γιαννακόπουλο: «Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι πήρες το 7ο αστέρι» (vid)

Η EuroLeague δημοσίευσε βίντεο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τη στιγμή που συνειδητοποίησε πως ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο.

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε για 7η φορά στην ιστορία του τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, φυσικά, να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με το τραγούδι των φίλων των «πρασίνων» να ακούγεται έντονα, αντιλαμβάνεται πως η ομάδα του πάτησε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια.

Με την EuroLeague να ανεβάζει ένα βίντεο με τη στιγμή αυτή και να το συνοδεύει με τη λεζάντα «η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι πήρες το 7ο αστέρι».

The moment you realize you got the 7th ⭐️@paobcgr pic.twitter.com/cgunXgC7XC