Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε στον ημιτελικό και άρχισε πολύ... καυτά έχοντας 6/8 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός, μετά τη πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό της Euroleague, δίνει με τη σειρά του τη δική του «μάχη» στον ημιτελικό του Final Four κόντρα στην περυσινή τροπαιούχο, Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η «Βασίλισσα» ήταν καταιγιστική κλείνοντας την περίοδο όντας μπροστά με σκορ 28-10, έχοντας αξιοποιήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τρίποντα. Πιο συγκεκριμένα, η ισπανική ομάδα στο τέλος μετρούσε συνολικά 6/8 ενώ στο πρώτο πεντάλεπτο είχε 4/4.

Πρώτος σκόρερ της ήταν ο Μάριο Χεζόνια με 9 πόντους σε 9 λεπτά, ο οποίος μάλιστα είχε 3/4 τρίποντα, κάτι το οποίο αποτελεί ατομικό ρεκόρ.

