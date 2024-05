Ο Έντι Τζόνσον απάντησε στο σχόλιο του Γιαννακόπουλου για τον Ναν και τον Γουίλκινς

Ο Έντι Τζόνσον απάντησε στο σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, πως ο Κέντρικ Ναν είναι ο δεύτερος καλύτερος ξένος που έχει περάσει από την Ελλάδα, μόνο πίσω από τον Ντομινίκ Γουίλκινς!

Ο Έντι Τζόνσον πήρε θέση στα λεγόμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναφορικά με τον Κέντριν Ναν. Μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού, στο Βελιγράδι, στο Game 4 απέναντι στη Μακάμπι, ο ιδιοκτήτης των «πράσινων» είχε τονίσει ότι «Ο Ναν είναι ο καλύτερος ξένος που έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα μετά τον Ντομινίκ».

Το σχόλιο έφτασε μέχρι τον Τζόνσον, μέσω χρηστών στο Χ, με αποτέλεσμα ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού να απαντήσει. «Ξέχασε πόσο πολύ είχα βασανίσει την ομάδα του εκείνη τη χρονιά».

Όταν ένας φίλος του Παναθηναϊκού έσπευσε να υπενθυμίσει στον Τζόνσον πως ο Ολυμπιακός δεν κατέκτησε τη EuroLeague, ο Αμερικανός του απάντησε ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ στο τέλος στέφθηκε και πρωταθλητής.

He forgot how much I abused his team all year long. https://t.co/FFDuFgM14D