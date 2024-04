Τα γενέθλιά του μαζί με τους συμπαίκτες του γιόρτασε ο Άλεκ Πίτερς, που έσβησε το 29ο κεράκι της τούρτας του στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού.

Ο Άλεκ Πίτερς είχε το Σάββατο (13/4) τα γενέθλιά του, αλλά τα κεράκια του τα σβήνει στα... αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο κρισιμότερο κομμάτι της σεζόν, που ξεκινά με το εγχώριο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό το βράδυ της Δευτέρας (14/4) και φυσικά κορυφώνεται με τα play off της EuroLeague απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει ΟΑΚΑ, με τον Πίτερς να γιορτάζει τα γενέθλιά του και να σβήνει το 29ο κεράκι, παρέα με τους συμπαίκτες του και το σταφ.

Σε μία σεζόν που θα του μείνει σίγουρα αξέχαστη, μιας και είναι από τις καλύτερες της καριέρας του όσον αφορά το ατομικό επίπεδο. Ο Πίτερς μετράει 13.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μέσο όρο στην EuroLeague με 51.3% από το τρίποντο. Νούμερα που οδήγησαν στην πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

🎁🥳🎂 The birthday celebration continues. After all it’s known that birthdays are incomplete without cake!



Happy Birthday @petersalec !!! 😊2️⃣9️⃣#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/ieHB5Qox6h