Το Gazzetta επιχειρεί με τη βοήθεια του Hudlinstat τη σύγκριση του Ολυμπιακού με την περσινή του ξέφρενη πορεία και εντοπίζει τα σημεία που οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν, για να παραμείνουν άλλη μια χρονιά στην ελίτ της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην αφετηρία της σεζόν 2023-24 έχοντας μπροστά του διαρκώς έναν καθρέπτη. Η ομάδα που δημιούργησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας την περασμένη χρονιά και έφτασε μόλις 3’’ μακριά από τον τίτλο, έρχεται κάθε φορά ως ο απόλυτος αντικατοπτρισμός. Η τελειότητα απέναντι σε όποια δυσκολία θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να συναντήσει στη σεζόν που διανύουμε.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο της EuroLeague με ρεκόρ 22-12, απέχοντας μόλις δύο νίκες από την περσινή τους επίδοση. Στην πραγματικότητα, όμως, απείχαν (όπως αποδείχτηκε) μόλις μία από το πλεονέκτημα έδρας. Και συγκεκριμένα μία απέναντι στην Μπαρτσελόνα, την οποία κατά διαβολική σύμπτωση θα συναντήσουν στα play off με μειονέκτημα έδρας.

Αυτός ο καθρέπτης όμως τους συνοδεύει επί μία ολόκληρη σεζόν. Σε μία σύγκριση που τελικά δε γινόταν να αποφευχθεί. Άλλωστε το τι κάνει η ίδια η ομάδα και η δική της πρόοδος, αποτελεί στην τελική το μοναδικό δείγμα που έχει σημασία, ανεξαρτήτως του τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, πέρασε το συγκεκριμένο τεστ, παραμένοντας μία ομάδα που διεκδίκησε το πλεονέκτημα έδρας ως το φινάλε και φυσικά συνεχίζει να διεκδικεί την είσοδο στο τρίτο συνεχόμενο FInal Four.

Κατά κοινή ομολογία ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη τη σεζόν 2022-23. Το δημιούργημα του Μπαρτζώκα δεν ανταμείφθηκε με τον τίτλο της EuroLeague, αλλά έχει μείνει χαραγμένο στον κόσμο της ομάδας για το μπάσκετ που έπαιξε όλη τη σεζόν. Πόσο μακριά είναι στους δείκτες, όμως, ο φετινός Ολυμπιακός από τον περσινό;

