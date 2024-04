Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε σε κορυφαίος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Άλμπα, πραγματοποιώντας μάλιστα μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του. Το Gazzetta αναλύει με τη βοήθεια του Hudlinstat πως ο Αμερικάνος γκαρντ έφτασε στο ρεκόρ πόντων και το πως βοήθησε συλλογικά το «τριφύλλι» να φτάσει στη σημαντική νίκη.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να επιβληθεί της Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ με 84-75 και με αυτόν τον τρόπο τερμάτισε την κανονική διάρκεια της σεζόν στη 2η θέση της βαθμολογικής κατάταξης όντας πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το Gazzetta μαζί με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στην επίδοση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αντίπαλο τη γερμανική ομάδα, παρά την πρώτη του χαμένη βολή στη φετινή EuroLeague, μπόρεσε να σπάσει το ατομικό του ρεκόρ στους πόντους αλλά και στους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Για να σημειώσει ένας παίκτης 28 πόντους σε ένα παιχνίδι, τότε κατά πάσα πιθανότητα η επαφή που θα είχε με το καλάθι θα ήταν κάτι παραπάνω από καλή. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του χθεσινού αγώνα.

