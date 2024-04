Ο Προσίντα θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες εξαιτίας προβλήματος στο αριστερό πόδι.

Όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωσή της η Άλμπα Βερολίνου, ο Γκάμπριελ Προσίντα θα παραμείνει εκτός παρκέ για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς τόσο αναμένεται να διαρκέσει η αποκατάστασή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 21χρονος γκαρντ του γερμανικού συλλόγου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας χρόνιου ερεθισμού στον αριστερό επιγονατίδικού τένοντα και θα χρειαστεί από 3 έως και 4 μήνες ώστε να επανέλθει σε κατάσταση όπου θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ξανά.

Τη φετινή σεζόν ο Προσίντα μετράει κατά μέσο όρο από 8,3 πόντους με 1,6 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 17:27 λεπτά εντός παρκέ.

Gabriele Procida wird uns leider für weitere drei bis vier Monate fehlen.



Der 21-Jährige wurde infolge einer chronischen Reizung der linken Patellasehne operiert. Er befindet sich nun in der Rehaphase, in der an seiner Rückkehr gearbeitet wird.



Get well soon, Gabri! 🙏 pic.twitter.com/BBb6r7csOt