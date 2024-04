Αλλαγή των δεδομένων φαίνεται πως έρχεται στην Euroleague, με την Άλμπα να φέρεται πως έχει βρει έγγραφο που πιστοποιεί τη συμμετοχή της και του χρόνου.

Όπως μεταφέρει το encestando, η Άλμπα Βερολίνου παρουσίασε ένα έγγραφο το οποίο φέρει την υπογραφή του Τζόρντι Μπερτομέου και πιστοποιεί τη συμμετοχή της γερμανικής ομάδας στην Euroleague και τη σεζόν του 2024-25.

Η πτωτική πορεία στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος από τη Γερμανία, τον καθιστούσε ως ένα από τα βασικά φαβορί ώστε να βγουν εκτός διοργάνωσης, ωστόσο με τα νέα δεδομένα που φαίνεται ότι είναι έτοιμη να παρουσιάσει, τότε αλλάζουν όσα ισχύουν τόσο για το μέλλον της Βαλένθια όσο και εκείνο της ομάδας από τη Σερβία (Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας) η οποία δεν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα της ABA Liga.

Alba Berlín presented a document to the Euroleague, signed by Jordi Bertomeu, that guarantees extending its presence in the tournament to the 2024-25 season, I was confirmed.

Un documento firmado por el anterior CEO de la Euroliga en poder del Alba Berlín hace que el club alemán