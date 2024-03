Ναν στο Gazzetta για το buzzer beater: «Sorry αλλά δεν θα πασάρω» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο Gazzetta μετά το μεγάλο buzzer beater στη Μπολόνια, το οποίο χάρισε μια σπουδαία και σημαντική νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR απέναντι στη Βίρτους. Περιέγραψε τις σκέψεις του στην τελευταία επίθεση, στάθηκε στον κόσμο ενώ χαρακτήρισε το δίδυμο που συνθέτει με τον Σλούκα ως «Μπάτμαν και Ρόμπιν».

Επίθεση η Βίρτους Μπολόνια. Το σκορ στο 79-79. Ο Ίφε Λούντμπεργκ παίρνει πάνω του την τελευταία επίθεση της ιταλικής ομάδας αλλά το τρίποντο που επιχειρεί βρίσκει σίδερο στα 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το ριμπάουντ στα χέρια του Κέντρικ Ναν...

Σ' εκείνο το σημείο η πρώτη σκέψη που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ήταν ότι η μπάλα θα κατέληγε στα χέρια του αρχηγού του Παναθηναϊκού και... «Mr. Clutch» Κώστα Σλούκα. Ο Αμερικανός είχε αντίθετη άποψη. Ήθελε να πάρει εκείνος το τελευταίο σουτ. Το ένιωθε. Το πίστευε. Το έβαλε! Και οι «πράσινοι» σημείωσαν μια τεράστια νίκη!

Ένα σουτ το οποίο μπορεί και να αλλάξει ολοκληρωτικά την ιστορία των «πρασίνων» στη φετινή Euroleague καθώς ενδέχεται να αποδειχθεί «χρυσό» για την επιστροφή σε Final Four ύστερα από 12 ολόκληρα χρόνια. Μετά το τέλος μίλησε στο Gazzetta για την τελευταία φάση στην «Segafredo Arena», την αυτοπεποίθηση που ένιωθε ενώ απένειμε τα εύσημα και στον Κώστα Σλούκα ο οποίος «μας κουβάλησε σε όλο το ματς».

KENDRICK NUNN WINS IT FOR @paobcgr in BOLOGNA 😳#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/6Rjxd5csgQ