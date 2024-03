Ο Πιτίνο αποθέωσε Ναν: «Βερολίνο ερχόμαστε»

Το σπουδαίο «διπλό» του Παναθηναϊκού επί της Βίρτους Μπολόνια αλλά και την απόδοση του Κέντρικ Ναν σχολίασε ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος τόνισε πως οι «πράσινοι»... έρχονται στο Βερολίνο.

Ο Ρικ Πιτίνο ενθουσιάστηκε από το τεράστιο «διπλό» του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια επί της Βίρτους. Ο πρώην προπονητής των «πρασίνων» αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος με δικό του καλάθι έκρινε την αναμέτρηση.

«Τι εκπληκτική νίκη για τον Παναθηναϊκό. Με δύο δευτερόλεπτα να απομένουν ο Κέντρικ Ναν πήγε στο ένας εναντίον ενός και σκόραρε στο μηδέν, στην Μπολόνια. Τεράστια νίκη, Βερολίνο ερχόμαστε» έγραψε στο twitter ο Πιτίνο.

Ο οποίος μάλιστα εδώ και καιρό έχει πει πως θα βρεθεί στο Βερολίνο, έχοντας τονίσει πως έχει κάνει κράτηση για τη Γερμανία ενόψει Final Four.

What an incredible win for Panathinaikos. With two seconds left - Kendrick Nunn goes one on one n ends with a basket at zero time at Bologna. Great win!!! Berlin here we come!! ☘️