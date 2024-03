Πιτίνο: «Συνέχισε έτσι Παναθηναϊκέ, κάνω κράτηση για Βερολίνο»!

O Παναθηναϊκός πέρασε εμφατικά από τη Μαδρίτη, αγγίζοντας την 100άρα κόντρα στη Ρεάλ και ο Ρικ Πιτίνο σκέφτεται ήδη το Final 4.

O Παναθηναϊκός AKTOR πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο WiZink Center απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ, φεύγοντας με το «διπλό» από τη Μαδρίτη και εδραιώνοντας την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

Από την πλευρά του, ο Ρικ Πιτίνο παρακολουθεί την πορεία του «τριφυλλιού» στη EuroLeague και δήλωσε ενθουσιασμένος με την πορεία του. Μάλιστα ο Αμερικανός Hall of Famer σκέφτεται ήδη το Final 4, ετοιμάζοντας... βαλίτσες για Βερολίνο.

«Συνέχισε έτσι Παναθηναϊκέ. Κάνω κράτηση στο Βερολίνο για να σε υποστηρίξω» ήταν το μήνυμά του στο Twitter. Ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που προπόνησε στην πολυετή καριέρα του o Πιτίνο, ο οποίος κοουτσάρει πλέον το Κολέγιο Σεντ Τζονς.

Keep it going Panathinaikos. Making my reservations for Berlin to support you !!! 🤝