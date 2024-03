Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πάλεψε για να «σπάσει» το ρεκόρ του Σέιν Λάρκιν και τα κατάφερε με 50άρα, δίνοντας τη νίκη στη Φενέρμπαχτσε με 103-68.

Ο απίθανος Χέις Ντέιβις συνέτριψε την Άλμπα Βερολίνου μόνος του. Η Φενέρμπαχτσε πήρε τη νίκη που χρειαζόταν, για να πιάσει ξανά τον Ολυμπιακό στις 20 μετά την 32η αγωνιστική. Με τον Αμερικανό να επιστρέφει τρία λεπτά πριν το τέλος, για να «σπάσει» το ρεκόρ 49 πόντων του Σέιν Λάρκιν. Κάτι που τελικά πέτυχε με το ολοστρόγγυλο 50 στη στατιστική του και τους συμπαίκτες του να πέφτουν πάνω του για να τον αποθεώσουν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα το 103-68.

Το πρώτο ημίχρονο στην Τουρκία είχε αρκετό Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Αμερικανός φόργουορντ μπήκε ορεξάτος και πρόλαβε να σκοράρει 18 πόντους με 4/5 τρίποντα σε 9 λεπτά, μην επιτρέποντας στους Γερμανούς να αντιδράσουν. Η διαφορά άγγιξε γρήγορα τα επίπεδα των 20 πόντων, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 34-18.

Ωστόσο με τον Χέις Ντέιβις να ξεκουράζεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Άλμπα βρήκε ευκαιρία να αντιδράσει, αφού οι Ματ Τόμας, Μάρτιν Χέρμανσον άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό και έγιναν διψήφιοι. Από το τρίποντο του Σανλί για το 49-28 (16'), υπήρξε ένα ξέσπασμα και ένα 0-12 για να πέσει η διαφορά στους 9 (49-40) λίγο πριν το ημίχρονο.

Η τάξη, όμως, αποκαταστάθηκε άμεσα. Με τον Μότλεϊ να μπαίνει και εκείνος στην εξίσωση για τη Φενέρμπαχτσε. Ο Στέρλινγκ Μπράουν έκανε το 60-45 (24') για να ακολουθήσει ένα επιμέρους 20-2. Η Άλμπα έκανε αρκετά λάθη και έδωσε τρανζίσιον στη Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του Σάρας να το εκμεταλλεύεται στο μέγιστο και τον Χέις Ντέιβις να φτάνει τους 36, έξι λιγότεροι από τη διαφορά (83-53).

Το μοτίβο φυσικά δε γινόταν να αλλάξει με τον Χέις Ντέιβις να συνεχίζει το δικό του σόου. Η δυναμική των ομάδων άλλωστε αλλά και το κίνητρο, ήταν αρκετά για να μετατρέψουν σε τυπική διαδικασία το ματς από νωρίς. Με τη Φενέρμπαχτσε να παίρνει τελικά αυτό που ήθελε. Το μόνο που έμεινε ήταν στο τελευταίο τρίλεπτο να μάθουμε αν ο Χέις Ντέιβις θα κάνει το ρεκόρ, με τον ίδιο να παίρνει όσες περισσότερες προσπάθειες γίνεται και λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος να φτάνει τους 50, υπογράφοντας το 103-68.

NEW RECORD FOR MOST POINTS IN A SINGLE EUROLEAGUE GAME!!! 💥😳



NIGEL HAYES-DAVIS 50 POINTS!!!!🔥🔥🔥@NIGEL_HAYES l @FBBasketbol pic.twitter.com/MnWhGno792