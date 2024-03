Με ένα φανταστικό δεκάλεπτο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, η Φενέρμαχτσε προηγήθηκε με 16 πόντους της Άλμπα. Ο Αμερικανός πέτυχε 18 σε 9'20''.

Η Φενέρμπαχτσε με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις μπροστάρη έκανε εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Οι Τούρκοι είδαν τον Αμερικανό φόργουορντ να σκοράρει 18 πόντους μέσα σε 9'20'', δίνοντας από νωρίς... αέρα νίκης στο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής.

Ο Χέις Ντέιβις υπέγραψε το 34-18 της περιόδου, μετρώντας 3/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα και μόλις 1 λάθος στα πρώτα 9 λεπτά που αγωνίστηκε, μέχρι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να τον αποσύρει.

Οι υπόλοιποι συμπαίκτες του αθροιστικά μέτρησαν 16, με τους Ντόρσεϊ και Σανλί να έχουν από 4.

18 POINTS IN THE FIRST QUARTER 😳😳😳@NIGEL_HAYES is BALLING OUT 🔥 pic.twitter.com/T3sTq31dSH