Μπορεί να μην αγωνίζεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ωστόσο θα βρίσκεται μαζί με τους συμπαίκτες του στο Βελιγράδι για την πολύ κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει ανεβάσει στροφές για την επιστροφή στη δράση. Ο Σέρβος σέντερ ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να βρεθεί δίπλα στον Ολυμπιακό, παρόλο που δεν αγωνίζεται. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Παρτίζαν στην 32η αγωνιστική της EuroLeague και ο Μιλουτίνοφ μπήκε στο αεροπλάνο την Πέμπτη (28/3) για να βρεθεί κοντά στους συμπαίκτες του.

Ο Μιλουτίνοφ έμεινε για προπόνηση στην Αθήνα και ταξίδεψε μαζί με τον συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, Μιχάλη Καλαβρό καθώς και με τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη.

Μάλιστα ο Μιλουτίνοφ είναι πολύ πιθανό να έχει επιστρέψει στη δράση για το παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα την επόμενη αγωνιστική. Ο Σέρβος τραυματίστηκε στα τέλη του Ιανουαρίου, στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό και έκτοτε δεν έχει πατήσει παρκέ.

