Ο Ολυμπιακός έδωσε τα εύσημα στου φιλάθλους που τον ακολούθησαν στη Βαρκελώνη ενώ έδωσε το μήνυμα για τη συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός, ταξίδεψε στη Βαρκελώνη όπου και αντιμετώπισε τη Μπαρτσελόνα και μετά την ήττα στο Game 2 με 77-69 των Play Off της Euroleague, η σειρά βρίσκεται ξανά στα ίσα και το 1-1.

Η ομάδα του Πειραιά, στην καθιερωμένη καλημέρα της, έδωσε τα εύσημα στους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψαν μέχρι το Παλάου ώστε να στηρίξουν από κοντά την προσπάθεια των ερυθρόλευκων ενώ έδωσε και το μήνυμα ενόψει της συνέχειας αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τώρα ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα της έδρας για το οποίο παλέψαμε τόσο σκληρά να πάρουμε. Ας το κάνουμε μαζί».

Kalimera! 🌥️☕️✊🏽



🙏🏽 Big shout out to all the fans who traveled to Barcelona to support us!



💪🏽 Now it’s time to make good use of the home advantage that we fought so hard to get!



❤️ Let’s do this TOGETHER!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/rWn8GLCOox